El Sorteo de Navidad deja en Álava casi 700.000 euros

La suerte no ha sido esta vez tan esquiva con Álava, como suele ser costumbre. El tradicional Sorteo de Navidad ha dejado este año en el territorio histórico, al menos, 485.000 euros en 'pellizcos' del segundo premio, también de uno de los cuartos, además de cuatro quintos premios. Y, de rebote, otros 200.000 euros gracias a la terminación de El Gordo. En esta ocasión, en el territorio histórico se habían consignado 17,3 millones de euros, con una media de 53,63 euros por habitante, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio, que ha caído en el 04536, es el que ha dejado el mayor botín en la provincia y, más concretamente, en la capital alavesa. A expensas de que, en las próximas horas se realice el recuento final, más exhaustivo, tres administraciones de Vitoria han repartido, como mínimo, 375.000 euros de este número, dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El primer premio 'potente' de este sorteo extraordinario de Navidad ha llegado pasadas las once y veinte de la mañana. Los encargados de distribuir la suerte han sido los despachos de El Boulevard, además del estanco situado en la calle Reyes de Navarra, 36 y La Oca, ubicada en la calle Sancho el Sabio, 2.

Julio Zárate, responsable de la administración número 20, abierta en 2004 en el centro comercial de Zaramaga, ha recibido la noticia a través de una llamada de EL CORREO. «¡Qué alegría me acabas de dar! ¡Me está temblando todo!», ha bromeado el vendedor, que ha sido el encargado de despachar a algún afortunado al menos un décimo dotado con 125.000 euros. «En el albarán de décimos físicos no me consta, así que eso significa que se ha vendido a través de la terminal. Con la venta a través de la máquina se pierde la magia del décimo tradicional, aunque, al final, lo que cuenta es el premio -apunta-. Además, es la segunda vez que damos un premio del sorteo navideño. Ya en 2009, llegamos a repartir 600 décimos de un quinto. Siempre es muy emocionante llevar la suerte a alguien», ha confesado.

Mediante la modalidad de máquina se han expendido también los décimos en formato ticket vendidos en las administraciones de Reyes de Navarra y en La Oca. En este último despacho de loterías, uno de los más populares de la capital alavesa, se han llevado también otra sorpresa de lo más grata. Y ha sido gracias al 66513, el número agraciado con el premio Gordo de este año. «Resulta que hemos vendido más de mil seiscientos décimos terminados en 13. Eso equivale al reparto de otros 200.000 euros en premios», han explicado Daniel Ollora y Lourdes Moreno.

La suerte, a Murguía y Araia

Otro buen puñado de euros ha llegado gracias a uno de los cuartos. En concreto, al 07211. Un establecimiento ubicado en Cuchillería 25, en pleno Casco Medieval de Vitoria, ha vendido un décimo de ese número. Su comprador se lleva nada menos que 20.000 euros.

De los ocho quintos premios, al menos, cuatro han dejado un pequeño reguero de euros por Vitoria y otras dos localidades alavesas. Así, el primer quinto premio, otorgado al 22259, ha salido a las 10.16 horas, apenas una hora después del inicio del sorteo de la Lotería de Navidad. Vitoria se ha convertido en una de las numerosas localidades agraciadas en las que se ha vendido este mismo número. El despacho que ha repartido la suerte es el ubicado en el número 22 de la calle Badaya, en la capital alavesa. Ha despachado por terminal un décimo, premiado con 6.000 euros. «Estamos muy contentos», ha señalado Blanca Pagola, trabajadora de la administración, que también ha conocido la noticia a través de una llamada de este periódico.

Otro quinto premio, esta vez el correspondiente al 19152 también se ha dejado ver por Álava. En este caso, Araia se ha puesto en el mapa de poblaciones agraciadas con algún premio del Sorteo de Navidad. Los encargados de repartir la suerte han sido los responsables del restaurante Umandi. «Es un número vendido por terminal, ya que en el bar jugábamos con otro número», ha apuntado el propietario del local.

En el tramo final del sorteo, se han acumulado otras dos alegrías. Gracias al número 60272, La Herradura, administración ubicada en el 35 de la calle Olaguíbel de Vitoria, ha vuelto a dar un premio de la lotería navideña. «Esta vez vendimos en verano una serie, esto es, diez décimos de un quinto premio. Esto equivale al reparto de 60.000 euros», ha explicado Ainhoa Fernández de Apellániz, una de las encargadas del despacho, donde ya tenían guardadas con antelación unas botellas de champán por si hubiera que descorcharlas; como ha sido el caso.

Los últimos en sumarse a las celebraciones han sido los responsables del estanco de Murguía, donde, también por terminal, han vendido al parecer tres décimos del 68981, el penúltimo premio de la jornada, agraciado con 18.000 euros (seis mil euros por décimo).