'El Niño' se acuerda de Etxebarri y deja 336.000 euros

'El Niño' ha pasado de refilón por Bizkaia. Una visita rápida... a Etxebarri, donde ha dejado un pellizco de 336.000 euros del primer premio, el 08354. Les ha tocado a un grupo de dieciséis amigas que viven en el barrio de San Antonio. Llevaban participaciones de 2,4 euros cada una que una vez premiadas han adquirido un valor de 24.000 euros. Restado el 20% que se queda Hacienda, 19.200 euros.

La historia de la afortunada cuadrilla de Etxebarri parece escrita por un guionista. Una de ellas se casaba y las amigas le prepararon una despedida de soltera en Logroño. Allí coincidieron con un grupo de chicos valencianos con los que hicieron amistad. Tanto es así que uno de ellos incluso les dejó su teléfono y después han mantenido la comunicación.

Con motivo del sorteo de Navidad se intercambiaron un número de lotería. No toco, y lo intentaron de nuevo con 'El Niño'. Ellas enviaron a Valencia un número y el chaval les mandó catorce participaciones del 08354. Cada participación tiene un valor de 2,4 euros y es de la Cofradía de la Hermandad del Santo Sepulcro.

Tras haber sido agraciadas con el primer premio, cada una de esas participaciones de 2,4 euros se han convertido en un 'cheque' por valor de 24.000 euros. En total, 336.000 euros.

«Es lo mejor que nos podía haber pasado. Ha sido como si fuese de película porque somos amigas de toda la vida y de la misma cuadrilla 'La resaka'», explica Mónica Narganes, la etxebarritarra que precisamente intercambió el número de teléfono con el valenciano.

Julio, como se llama el joven al que le dan las gracias desde Etxebarri fue el encargado de dar la noticia.«Estaba con mi marido y mi familia abriendo regalos y tenía en el teléfono tres llamadas. Nos pareció raro. Mi marido introdujo el número y comprobamos que nos había tocado», relata.

La noticia no tardó en propagarse a través del grupo de washap que mantienen desde la despedida. Tras la primera celebración, el champán ha corrido esta mañana por el barrio, la cuadrilla de Etxebarri prepara los próximos actos juntas. Ya saben en qué van a invertir parte del premio. «¡Nos vamos a una casa rural a celebrarlo a Valencia. Cobraremos el premio porque son participaciones y de paso nos comemos una paella!», cuentan. Y confían en que el viaje no sea tan accidentado como la despedida de soltera de Logroño, ya que al regresar a casa uno de los coches que las traía tuvo un golpe y el vehículo quedó destrozada, aunque a ninguna le ocurrió nada. «Se nos reventó una rueda y siniestro total, así que utilizaré el premio para pagar el otro coche que he tenido que comprarme», comenta Mar Alves, otra de las afortunadas.

Etxebarri ha sido el único municipio de Bizkaia que ha rascado algo del sorteo de hoy, que también ha dejado 150.000 euros del segundo premio en Vitoria y algo en las localidades guipuzcoanas de Zarautz y Bergara.